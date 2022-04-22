Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Первая команда туристов на МКС застряла в космосе: почему их не могут вернуть на Землю

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 06:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В NASA уверяют, что на орбитальной станции хватит припасов для всех членов экипажа
Космические туристы не могут вернуться домой
Космические туристы не могут вернуться домой / Фото: Коллаж: Сегодня

Возвращение первой полностью частной группы космических туристов из Международной космической станции в очередной раз откладывается.

Команда "гражданских космонавтов" отправилась на МКС 8 апреля и должна была вернуться на Землю 19 апреля.

Реклама

В состав экипажа вошли:

  • Ларри Коннор, американский предприниматель
  • Эйтан Стиббе, израильский бизнесмен
  • Марк Пэти, канадский инвестор
  • Майкл Лопес-Аллегриа, бывший астронавт NASA, вице-президент Axiom

Но из-за плохих погодных условий у побережья Флориды, где SpaceX осуществляет посадку своих капсул Crew Dragon, дата "приводнения" космических туристов постоянно откладывается, сообщает NASA.

Реклама

Возвращение команды первоначально было перенесено на 20 апреля, но в последнем обновлении NASA говорится, что они смогут вернуться 24 апреля – на целых пять дней позднее.

"Команды будут продолжать следить за погодой в местах приводнения до отстыковки, чтобы убедиться, что условия приемлемы для безопасного возвращения астронавтов Ax-1 и космического корабля Crew Dragon", – написали официальные лица NASA.

По данным NASA, запасов более чем достаточно для всех 11 человек, которые в настоящее время находятся на борту космической станции.

Напомним, что в сентябре прошлого года SpaceX уже проводил запуск гражданского экипажа в космос, однако тогда миссия Inspiration4 ограничилась лишь прогулкой по орбите, без стыковки с МКС.

Реклама

Зато тогда у астронавтов возникли проблемы с туалетом в космосе.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Первая команда туристов на МКС застряла в космосе: почему их не могут вернуть на Землю Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Годятся только на металлолом: российские танки признали худшими в мире Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40502.77

Binance Coin (BNB)

409.27

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

107.34

Theta (THETA)

3.23

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять