Первая команда туристов на МКС застряла в космосе: почему их не могут вернуть на Землю

В NASA уверяют, что на орбитальной станции хватит припасов для всех членов экипажа

Космические туристы не могут вернуться домой / Фото: Коллаж: Сегодня

Возвращение первой полностью частной группы космических туристов из Международной космической станции в очередной раз откладывается.

Команда "гражданских космонавтов" отправилась на МКС 8 апреля и должна была вернуться на Землю 19 апреля.

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В состав экипажа вошли:

Ларри Коннор, американский предприниматель

Эйтан Стиббе, израильский бизнесмен

Марк Пэти, канадский инвестор

Майкл Лопес-Аллегриа, бывший астронавт NASA, вице-президент Axiom

Но из-за плохих погодных условий у побережья Флориды, где SpaceX осуществляет посадку своих капсул Crew Dragon, дата "приводнения" космических туристов постоянно откладывается, сообщает NASA.

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Возвращение команды первоначально было перенесено на 20 апреля, но в последнем обновлении NASA говорится, что они смогут вернуться 24 апреля – на целых пять дней позднее.

"Команды будут продолжать следить за погодой в местах приводнения до отстыковки, чтобы убедиться, что условия приемлемы для безопасного возвращения астронавтов Ax-1 и космического корабля Crew Dragon", – написали официальные лица NASA.

По данным NASA, запасов более чем достаточно для всех 11 человек, которые в настоящее время находятся на борту космической станции.

Напомним, что в сентябре прошлого года SpaceX уже проводил запуск гражданского экипажа в космос, однако тогда миссия Inspiration4 ограничилась лишь прогулкой по орбите, без стыковки с МКС.

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Зато тогда у астронавтов возникли проблемы с туалетом в космосе.