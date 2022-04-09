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Илон Маск отправил на МКС туристов: что они там будут делать

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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9 апреля, 13:31
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Впервые гражданский полет на МКС произошел на ракете американской компании
SpaceX запустила в космос туристов
SpaceX запустила в космос туристов / Фото: Twitter

Компания Илона Маска SpaceX совершила успешный запуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon, на борту которого было четыре гражданских. Конечным пунктом прибытия является Международная космическая станция. Кстати, недавно SpaceX подняла цены на полеты в космос.

В состав экипажа вошли:

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  • Ларри Коннор, американский предприниматель
  • Эйтан Стиббе, израильский бизнесмен
  • Марк Пэти, канадский инвестор
  • Майкл Лопес-Аллегриа, бывший астронавт NASA, вице-президент Axiom

Это первый полностью гражданский полет на МКС, который совершила компания SpaceX. Предыдущие визиты частных астронавтов или "космических туристов" на космическую станцию ​​происходили в рамках правительственных миссий на российских космических кораблях "Союз".

Чем они будут заниматься на МКС

На орбите команда миссии Ax-1 проведет 10 дней. Там они будут проводить научные исследования и продвигать коммерческие космические полеты.

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Напомним, что в сентябре прошлого года SpaceX уже проводил запуск гражданского экипажа в космос, однако тогда миссия Inspiration4 ограничилась лишь прогулкой по орбите, без стыковки с МКС.

Ранее мы писали, что SpaceX Илона Маска отправит на орбиту спутники, которые хотела украсть Россия. SpaceX Илона Маска заключила контракт с компанией OneWeb о запуске спутников в космос.

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