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Первая гражданская миссия в космос стартует сегодня: что известно о Inspiration4

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 сентября, 17:29
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На среду, 15 сентября, намечено историческое событие для мировой космонавтики – на орбиту Земли впервые отправят полностью гражданскую миссию Inspiration4
Миссия inspiration4 отправит в космос четверых гражданских
Миссия inspiration4 отправит в космос четверых гражданских / Фото: Twitter

В уникальной мисси на корабле Crew Dragon примут участие четыре гражданских – командир и трое счастливчиков, выигравших свои места в лотерее.

Запуск из исторического стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди во Флориде намечен на сегодня. Пятичасовое окно запуска откроется в 21:02 по киевскому времени.

Какая задача миссии Inspiration4

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Команда проведет эксперименты, призванные расширить знания о Вселенной. Грузоподъемность Crew Dragon будет предназначена как для предметов первой необходимости для экипажа, так и для научного оборудования, предназначенного для исследований и экспериментов в условиях микрогравитации. Ранее мы писали, что Илон Маск будет изучать космос с помощью продукции Apple.

Кто входит в состав экипажа

Командовать миссией будет американский миллиардер Джаред Айзекман – основатель и генеральный директор Shift4 Payments, лидера в области интегрированных решений для обработки платежей.

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Айзекман опытный пилот реактивного самолета, имеет лицензию летчика коммерческих и военных самолетов и установил несколько мировых рекордов, в том числе два полета по скорости вокруг света в 2008 и 2009 годах

Хейли Арсено – сотрудница детской больницы, которая в детстве вылечилась от рака костей и посвятила себя лечению детей, работая помощником врача в исследовательском лечебном учреждении.

Кристофер Семброски – американский инженер по обработке данных, ветеран ВВС. Работал консультантом в космическом лагере США, а в колледже был волонтером в ProSpace. Он получил место после того, как его друг выиграл право полететь в космос в лотерею, но вынужден был отказаться.

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Сиан Проктор – геолог, исследователь и специалист по научной коммуникации. Проктор работала на станции слежения НАСА во время миссий "Аполлон".

Кто оплачивает полет

Inspiration4 полностью частная миссия благодаря договоренностям Джареда Айзекмана и SpaceX. Детали не разглашаются. Кроме того, Inspiration4 ставит цель собрать более 200 миллионов долларов для Детской исследовательской больницы Св. Иуды, при этом Айзекман лично выделит 100 миллионов долларов.

На чем полетят

Космический корабль Crew Dragon способен перевозить до 7 пассажиров на околоземную орбиту и обратно. Это единственный в настоящее время летающий космический корабль, способный возвращать на Землю значительное количество грузов, и первый частный космический корабль, который доставит людей на космическую станцию.

Falcon 9 – это многоразовая двухступенчатая ракета, разработанная и изготовленная SpaceX для надежной и безопасной транспортировки людей и грузов на околоземную орбиту и за ее пределы. Falcon 9 – первая в мире многоразовая ракета орбитального класса.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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