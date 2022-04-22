Перша команда туристів на МКС застрягла у космосі: чому їх не можуть повернути на Землю

У NASA запевняють, що на орбітальній станції вистачить запасів для всіх членів екіпажу

Космічні туристи не можуть повернутися додому / Фото: Колаж: Сьогодні

Повернення першої повністю приватної групи космічних туристів з Міжнародної космічної станції вкотре відкладається.

Команда "цивільних космонавтів" вирушила на МКС 8 квітня і мала повернутися на Землю 19 квітня.

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До складу екіпажу увійшли:

Ларрі Коннор, американський підприємець

Ейтан Стіббе, ізраїльський бізнесмен

Марк Петі, канадський інвестор

Майкл Лопес-Алегріа, колишній астронавт NASA, віце-президент Axiom

Але через погані погодні умови біля узбережжя Флориди, де SpaceX здійснює посадку своїх капсул Crew Dragon, дата "приводнення" космічних туристів постійно відкладається, повідомляє NASA.

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Повернення команди спочатку було перенесено на 20 квітня, але в останньому оновленні NASA йдеться про те, що вони зможуть повернутися 24 квітня – на цілих п'ять днів пізніше.

"Команди продовжуватимуть стежити за погодою в місцях приводнення до відстиковки, щоб переконатися, що умови прийнятні для безпечного повернення астронавтів Ax-1 і космічного корабля Crew Dragon", – написали офіційні особи NASA.

За даними NASA, запасів більш ніж достатньо для всіх 11 осіб, які зараз знаходяться на борту космічної станції.

Нагадаємо, що у вересні минулого року SpaceX вже проводив запуск цивільного екіпажу до космосу Однак тоді місія Inspiration4 обмежилася лише прогулянкою по орбіті, без стикування з МКС.

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Натомість тоді у астронавтів виникли проблеми із туалетом у космосі.