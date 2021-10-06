Windows 11 можно получить бесплатно и без очереди: как обновиться

4 октября состоялся официальный запуск Windows 11. В Microsoft обещают завершить обновление поддерживаемых устройств до середины 2022 года. Но не обязательно столько ждать!

Windows 11 уже доступна для установки / Фото: Microsoft

Windows 11 можно получить совершенно бесплатно и вне очереди. Даже не обязательно покупать новый ПК с предустановленной ОС последнего поколения.

Недавно Microsoft выпустила утилиту PC Health Check для проверки совместимости существующей конфигураций компьютеров с Windows 11, пишет itc.ua.

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Если ваш ПК удовлетворяет всем требованиям, обновление можно получить автоматически через Центр обновления Windows, но придется подождать.

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Другой способ – установить Windows 11 вручную, используя ISO-файл или фирменную утилиту, доступные для загрузки на официальном сайте компании.

Системные требования Windows 11