Ногам просторней, чем в Rolls Royce: появился новый суперминималистичный электрокар

Бренд Arrival представил прототип своего однообъемного электромобиля, разработанного для Uber, с более удобным для пассажиров задним сиденьем

Новый электрокар может комфортно разместить на заднем сиденье троих пассажиров

Предназначенный для городских условий, Arrival Car имеет дизайн в виде одной коробки с квадратной задней частью, которая плавно сужается к передней части.

Читайте также: В Китае "заморозили" Tesla и Porsche: как работают электрокары при минус 20 градусах

Реклама

Форма нового автомобиля была описана компанией как "суперминималистичная", пишет dezeen.

Команда дизайнеров при разработке макета подняла и переместила водительское сиденье как можно дальше вперед.

Реклама

Это должно чтобы обеспечить оптимальную видимость, чему способствует также большой размер ветрового стекла и стеклянной крыши.

При этом пассажирское сиденье в задней части автомобиля предлагает вдвое больше места для ног, чем в среднем автомобиле такой же длины.

Реклама

Читайте также: Прах в космосе или катафалк от Tesla: похоронные бюро закупают электрокары

Что интересно, места для ног в новой машине больше, чем в Rolls Royce. Общая площадь автомобиля такая же, как у Volkswagen Golf.

Единственное сиденье пассажира впереди можно легко сложить и сдвинуть вперед под приборную панель, чтобы еще больше открыть салон и задний ряд.

Багажник рассчитан на два больших чемодана и несколько маленьких сумок. Автомобиль также имеет большую цифровую приборную панель.

Читайте также: Самый популярный электромобиль в Украине использовали для создания лунохода

Все дополнительные функции автомобиля – навигацию, подключение к телефону по Bluetooth, контроль температуры – регулирует сенсорный дисплей.

Когда такси начинает свою поездку, могут быть показаны имя и фотография водителя и пассажира, предлагая "момент для связи".

Читайте также: Безопасность нового уровня? У Tesla появилась новая функция

Прототип автомобиля был представлен 16 декабря 2021 года и будет протестирован в начале 2022 года.