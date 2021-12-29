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Ногам просторней, чем в Rolls Royce: появился новый суперминималистичный электрокар

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
29 декабря, 17:32
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Бренд Arrival представил прототип своего однообъемного электромобиля, разработанного для Uber, с более удобным для пассажиров задним сиденьем
Новый электрокар может комфортно разместить на заднем сиденье троих пассажиров
Новый электрокар может комфортно разместить на заднем сиденье троих пассажиров

Предназначенный для городских условий, Arrival Car имеет дизайн в виде одной коробки с квадратной задней частью, которая плавно сужается к передней части.

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Форма нового автомобиля была описана компанией как "суперминималистичная", пишет dezeen.

Команда дизайнеров при разработке макета подняла и переместила водительское сиденье как можно дальше вперед.

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Это должно чтобы обеспечить оптимальную видимость, чему способствует также большой размер ветрового стекла и стеклянной крыши.

При этом пассажирское сиденье в задней части автомобиля предлагает вдвое больше места для ног, чем в среднем автомобиле такой же длины.

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Что интересно, места для ног в новой машине больше, чем в Rolls Royce. Общая площадь автомобиля такая же, как у Volkswagen Golf.

Единственное сиденье пассажира впереди можно легко сложить и сдвинуть вперед под приборную панель, чтобы еще больше открыть салон и задний ряд.

Багажник рассчитан на два больших чемодана и несколько маленьких сумок. Автомобиль также имеет большую цифровую приборную панель.

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Все дополнительные функции автомобиля – навигацию, подключение к телефону по Bluetooth, контроль температуры – регулирует сенсорный дисплей.

Когда такси начинает свою поездку, могут быть показаны имя и фотография водителя и пассажира, предлагая "момент для связи".

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Прототип автомобиля был представлен 16 декабря 2021 года и будет протестирован в начале 2022 года.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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