Ногам просторіше, ніж у Rolls Royce: з'явився новий супермінімалістичний електрокар

Бренд Arrival представив прототип свого однооб'ємного електромобіля, розробленого для Uber, з зручнішим для пасажирів заднім сидінням

Новий електрокар може комфортно розмістити на задньому сидінні трьох пасажирів

Призначений для міських умов Arrival Car має дизайн у вигляді однієї коробки з квадратною задньою частиною, яка плавно звужується до передньої частини.

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Форма нового автомобіля була описана компанією як "супермінімалістична", пише dezeen.

Команда дизайнерів під час розробки макета підняла та перемістила сидіння водія якнайдалі вперед.

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Це має забезпечити оптимальну видимість, чому сприяє також великий розмір вітрового скла та скляний дах.

Водночас пасажирське сидіння в задній частині автомобіля пропонує вдвічі більше місця для ніг, ніж у середньому автомобілі такої самої довжини.

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Що цікаво, місця для ніг у новій машині більше, ніж у Rolls Royce. Загальна площа автомобіля така сама, як у Volkswagen Golf.

Єдине сидіння пасажира попереду можна легко скласти та посунути вперед під панель приладів, щоб ще більше відкрити салон та задній ряд.

Багажник розрахований на дві великі валізи та кілька маленьких сумок. Автомобіль також має велику цифрову панель приладів.

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Усі додаткові функції автомобіля – навігацію, підключення до телефону через Bluetooth, контроль температури – регулює сенсорний дисплей.

Коли таксі починає свою поїздку, можуть бути показані ім'я та фотографія водія та пасажира, пропонуючи "момент для зв'язку".

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Прототип автомобіля було представлено 16 грудня 2021 року та буде протестовано на початку 2022 року.