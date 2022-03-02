Начинает доходить: в России все больше ищут в Сети погибших и пленных

Несмотря на тотальный запрет освещения войны в России начинают осознавать все ужасы путинского режима. Все большей популярности получают запросы о погибших солдатах

В России ищут в Сети погибших и пленных / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

С первых дней вторжения в Украину Россия скрывает количество своих потерь. Тем не менее, благодаря украинцам фото с погибшими солдатами таки добрались до РФ.

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Массовое распространение способствовало тому, чтобы уже сами россияне заволновались. В первую очередь, это касается родственников военных.

Так, в тренды российского Google выходят такие запросы как: потери, погибшие, пленные.

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Примечательно, что больше всего по этим запросам ищут в отдаленных регионах России:

Также мы писали, что Роскомнадзор угрожает заблокировать Википедию за статью "Вторжение России на Украину". В РФ людям хотят ограничить доступ к информации.

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А перед этим Роскомнадзор пожаловался на Google – вместо рекламы показывает фото убитых российских солдат. Роскомнадзор пригрозил штрафами и блокированием рекламных сетей, которые показывают "недостоверную информацию и фейки". Это реакция на правду в Сети.