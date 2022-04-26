На Марсе зафиксировали невероятной силы марсотрясения

Рекордные марсотрясения примерно в пять раз мощнее, чем предыдущие случаи

На Марсе произошли крупнейшие марсотрясения / Фото: NASA

Посадочный модуль NASA InSight зафиксировал два сильнейших марсотрясения, обнаруженных на сегодняшний день на Красной планете. Эти сейсмические события произошли с дальней стороны Красной планеты, а одно из них стало рекордом по продолжительности марсотрясения.

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Первое марсотрясение было зафиксировано 25 августа 2021 года с магнитудой 4,2. Другое произошло 18 сентября с магнитудой 4,1.

На марсе зафиксировали самые сильные марсотрясения. Фото: NASA

Оба марсотрясения были примерно в пять раз мощнее, чем предыдущие сейсмические активности на планете, пишет newatlas.com.

Второе марсотрясение также было самым продолжительным из зарегистрированных на сегодняшний день, оно длилось 94 минуты.

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Посадочный модуль NASA InSight. Фото: NASA

Примечательно, что остальные события до сих пор происходили в радиусе 100 градусов от InSight, но эти два произошли с противоположной стороны планеты. А еще мы писали, что новое открытие о Марсе заставило ученых запаниковать.