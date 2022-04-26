На Марсе зафиксировали невероятной силы марсотрясения

Посадочный модуль NASA InSight зафиксировал два сильнейших марсотрясения, обнаруженных на сегодняшний день на Красной планете. Эти сейсмические события произошли с дальней стороны Красной планеты, а одно из них стало рекордом по продолжительности марсотрясения.
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Первое марсотрясение было зафиксировано 25 августа 2021 года с магнитудой 4,2. Другое произошло 18 сентября с магнитудой 4,1.
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Оба марсотрясения были примерно в пять раз мощнее, чем предыдущие сейсмические активности на планете, пишет newatlas.com.
Второе марсотрясение также было самым продолжительным из зарегистрированных на сегодняшний день, оно длилось 94 минуты.
Примечательно, что остальные события до сих пор происходили в радиусе 100 градусов от InSight, но эти два произошли с противоположной стороны планеты. А еще мы писали, что новое открытие о Марсе заставило ученых запаниковать.