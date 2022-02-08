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Марсианский робот NASA все-таки умирает: когда он отключится

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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8 февраля, 18:42
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Ученые NASA считают, что посадочный модуль InSight Mars наконец-то может оказаться на последнем издыхании и перестать работать
Марсианский аппарат NASA сломается достаточно скоро
Марсианский аппарат NASA сломается достаточно скоро / Фото: NASA

Хотя InSight восстановился после сильной январской пыльной бури на Красной планете, постепенное накопление обломков на солнечных панелях резко снижает уровень его мощности.

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Ситуация усугубило ситуацию до такой степени, что его отключение может произойти уже к концу 2022 года, пишет NASA.

Чтобы отсрочить неизбежное, NASA с 2021 года заставляло InSight выполнять хитроумное упражнение.

В процессе он зачерпывает марсианскую грязь и позволяет ей медленно дрейфовать над солнечными панелями, очищая часть панелей от запекшейся пыли.

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Хотя упражнение называли почти безумием сами ученые, оно сработало, временно увеличив выход энергии на 1-3% процента каждый раз, когда посадочному модулю поручили это сделать.

Хотя команда InSight подала запрос в NASA на продление миссии посадочного модуля, вряд ли аппарат соберет много данных в конце лета.

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Энергия упадет ниже уровня, необходимого для работы полезной нагрузки, в период с мая по июнь 2022. Вероятно, аппарат отключится ближе к концу года.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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