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Марсіанський робот NASA таки вмирає: коли він відключиться

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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8 лютого, 18:42
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Вчені NASA вважають, що посадковий модуль InSight Mars може виявитися на останньому подиху та припинити працювати
Марсіанський апарат NASA зламається досить скоро
Марсіанський апарат NASA зламається досить скоро / Фото: NASA

Хоча InSight відновився після сильної січневої курної бурі на Червоній планеті поступове накопичення уламків на сонячних панелях різко знижує рівень його потужності.

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Ситуація посилила ситуацію настільки, що його відключення може статися вже до кінця 2022 року, пише NASA .

Щоб відстрочити неминуче, NASA з 2021 року змушувало InSight виконувати хитромудру вправу.

У процесі він зачерпує марсіянський бруд і дозволяє їй повільно дрейфувати над сонячними панелями, очищаючи частину панелей від запеклого пилу.

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Хоча вправу називали майже безумством самі вчені, воно спрацювало, тимчасово збільшивши вихід енергії на 1-3% відсотка щоразу, коли посадочному модулю доручили це зробити.

Хоча команда InSight подала запит до NASA на продовження місії посадкового модуля, навряд чи апарат збере багато даних наприкінці літа.

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Енергія впаде нижче рівня, необхідного для роботи корисного навантаження, у період із травня по червень 2022 року. апарат відключиться ближче до кінця року.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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