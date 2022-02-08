Марсіанський робот NASA таки вмирає: коли він відключиться

Вчені NASA вважають, що посадковий модуль InSight Mars може виявитися на останньому подиху та припинити працювати

Марсіанський апарат NASA зламається досить скоро / Фото: NASA

Хоча InSight відновився після сильної січневої курної бурі на Червоній планеті поступове накопичення уламків на сонячних панелях різко знижує рівень його потужності.

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Ситуація посилила ситуацію настільки, що його відключення може статися вже до кінця 2022 року, пише NASA .

Щоб відстрочити неминуче, NASA з 2021 року змушувало InSight виконувати хитромудру вправу.

У процесі він зачерпує марсіянський бруд і дозволяє їй повільно дрейфувати над сонячними панелями, очищаючи частину панелей від запеклого пилу.

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Хоча вправу називали майже безумством самі вчені, воно спрацювало, тимчасово збільшивши вихід енергії на 1-3% відсотка щоразу, коли посадочному модулю доручили це зробити.

Хоча команда InSight подала запит до NASA на продовження місії посадкового модуля, навряд чи апарат збере багато даних наприкінці літа.

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Енергія впаде нижче рівня, необхідного для роботи корисного навантаження, у період із травня по червень 2022 року. апарат відключиться ближче до кінця року.

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