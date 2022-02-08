Марсіанський робот NASA таки вмирає: коли він відключиться

Хоча InSight відновився після сильної січневої курної бурі на Червоній планеті поступове накопичення уламків на сонячних панелях різко знижує рівень його потужності.
Читайте також: NASA будує ракету для запуску з поверхні Марса: навіщо це потрібно
Ситуація посилила ситуацію настільки, що його відключення може статися вже до кінця 2022 року, пише NASA .
Далі по темі
Щоб відстрочити неминуче, NASA з 2021 року змушувало InSight виконувати хитромудру вправу.
У процесі він зачерпує марсіянський бруд і дозволяє їй повільно дрейфувати над сонячними панелями, очищаючи частину панелей від запеклого пилу.
Хоча вправу називали майже безумством самі вчені, воно спрацювало, тимчасово збільшивши вихід енергії на 1-3% відсотка щоразу, коли посадочному модулю доручили це зробити.
Хоча команда InSight подала запит до NASA на продовження місії посадкового модуля, навряд чи апарат збере багато даних наприкінці літа.
Енергія впаде нижче рівня, необхідного для роботи корисного навантаження, у період із травня по червень 2022 року. апарат відключиться ближче до кінця року.
Раніше ми писали:
- Американський модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки заглибитись у поверхню планети .
- До цього бур зонда на прізвисько "Крот" відмовлявся працювати – він просто не міг копати ґрунт Марса.
- Увечері 26 листопада 2018 року NASA оголосило про успішну посадці космічного апарату InSight на поверхню Марса .