NASA строит ракету для запуска с поверхности Марса: зачем это нужно

Ракета Mars Ascent Vehicle предназначена для сбора образцов горных пород, отложений и атмосферы.
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Заключенный с компанией Lockheed Martin Space контракт приблизил американцев к первому роботизированному полету на Марс и обратно, пишет NASA.
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Цель полета – безопасно доставить образцы на Землю. Этот шаг в конечном итоге поможет отправить первых астронавтов на Красную планету так, чтобы они вернулись домой.
Ракета заберет образцы у марсохода NASA Perseverance. Когда контейнер с образцами будет закреплен, она отправится в обратный полет.
Ракета доставит образцы на Землю в начале-середине 2030-х годов. Разработать ее непросто: корабль должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать суровые марсианские условия.
Он также должен быть достаточно маленьким, чтобы поместиться в посадочном модуле для извлечения проб. Запуск планируется не ранее 2026 года.
Потенциальная стоимость проекта – 194 млн долларов. Период действия начинается не позднее 25 февраля и продлится шесть лет.
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