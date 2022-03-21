Космический Клондайк: ученые обнаружили на поверхности Меркурия алмазы

Ближайшая с Солнцу планета является и самой интригующей. Ее поверхность может быть усыпана ценностями на сотни миллиардов долларов

Поверхность Меркурия покрыта алмазами / Фото: Коллаж: Сегодня

Как известно, кора Меркурия в основном состоит из графита, который может превращаться в алмазы после столкновения с астероидами.

Читайте также: Бриллиантовые ливни: на Уране и Нептуне идут алмазные дожди

Реклама

Новое исследование предполагает, что кора Меркурия может содержать 16 квадриллионов тонн алмазов.

"Волна давления от астероидов или комет, ударяющихся о поверхность со скоростью десятки километров в секунду, может превратить этот графит в алмазы", – говорит один из ученых.

Впрочем, пока человечеству тяжело изучать Меркурий из-за удаленности планеты от Земли и условий на ее поверхности. Например, температура там колеблется от +400 градусов Цельсия до -170 градусов Цельсия. пишет interestingengineering.com.

Кстати, что касается внеземных драгоценностей. Недавно редкий бриллиант, прилетевший на Землю из космоса, был продан за сумасшедшую сумму.