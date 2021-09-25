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Корабль SpaceX Dragon доставит на Землю ценный груз: поможет исследовать болезнь Альцгеймера

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 сентября, 13:40
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В четверг, 30 сентября, с Международной космической станции на Землю отправится грузовой корабль SpaceX Dragon, с более двух тонн исследовательского груза на борту
Грузовой корабль приводнится у побережья Флориды
Грузовой корабль приводнится у побережья Флориды / Фото: REUTERS

Космический корабль совершит приводнение с помощью парашюта у побережья Флориды, а затем научные данные с борта капсулы будут быстро транспортированы в Центр обработки данных космической станции NASA.

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Короткие временные рамки транспортировки позволят исследователям собирать данные с минимальным воздействием силы тяжести Земли на образцы, сообщается на сайте NASA.

Грузовой корабль SpaceX Cargo Dragon. Фото: NASA

Вылет космического челнока начнется примерно в 16:05 по Киеву, а приводниться он должен в шесть утра по нашему времени.

Некоторые из научных исследований, которые "Дракон" вернет на Землю:

  • Ring Sheared Drop исследует образование и поток аномальных белков, которые могут влиять на химические взаимодействия. Результаты могут способствовать лучшему пониманию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, а также разработке современных материалов.
  • Anti-Atrophy изучает способность биоматериалов подавлять атрофию мышц в условиях микрогравитации. Результаты могут привести к производству фармацевтических препаратов для предотвращения атрофии мышц не только космонавтов в космосе, но и пожилых людей на Земле.
  • Genes in Space-8 тестирует технологию мониторинга экспрессии генов в космосе. Этот тест может привести к лучшему пониманию вызванных космическими полетами изменений экспрессии генов печени и может поддержать разработку новых методов лечения, которые могут учитывать адаптацию организма к космическому полету.

SpaceX Cargo Dragon был отправлен на МКС 29 августа и прибыл на место спустя 32 часа:

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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