"Карманный" ядерный реактор BWXT – армия США заявила, что такая игрушка будет уже через 2 года

К 2024 году армия США будет иметь переносной ядерный реактор: управлением стратегических возможностей Министерства обороны США заключен контракт на 300 миллионов долларов с компанией BWXT Technologies Inc.
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А также для попытки обезуглероживания производства электроэнергии. Чтобы сделать реактор переносным, BWXT проектирует все компоненты, включая активную зону реактора и компоненты его системы управления, в транспортных контейнерах длиной 20 футов (6 м), соответствующих стандарту ISO.
Это поможет упростить транспортировку по воздуху, автомобильным, железнодорожным или морским транспортом. На месте система будет собрана всего за 72 часа. Реактор и топливо будут доставлены на площадку отдельно.
После сборки и заправки установка будет тщательно протестирована, чтобы определить, сможет ли она надежно производить электроэнергию для автономных операций. Ожидается, что система будет работать в течение трех лет, все это время генерируемая ею мощность будет тестироваться на банках нагрузки,.
Это сделают для того, чтобы имитировать рабочие нагрузки, при которых она будет работать в реальных сценариях. После этого реактор будет разобран и снова собран, чтобы продемонстрировать его портативность.
Вся атомная отрасль признает, что усовершенствованные реакторы — это важный шаг вперед для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии и выполнения требований по значительному сокращению выбросов углерода, — сказал Джо Миллер, президент BWXT. – Мы в восторге от этой конкурсной заявки после многих лет напряженной работы нашей команды дизайнеров и инженеров.
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