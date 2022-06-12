"Карманный" ядерный реактор BWXT – армия США заявила, что такая игрушка будет уже через 2 года

Производить электроэнергию для автономных операций с помощью ядерного мини-реактора планируют в Минобороны США: удовольствие обойдется в 300 миллионов долларов

Армия США будет иметь переносной ядерный реактор, чтобы производить электроэнергию для автономных операций

К 2024 году армия США будет иметь переносной ядерный реактор: управлением стратегических возможностей Министерства обороны США заключен контракт на 300 миллионов долларов с компанией BWXT Technologies Inc.

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Также мы писали про "СО2 под колпаком: ловить углекислый газ и хранить в батарее будут в Италии". В пресс-релизе ведомства добавлено, что помимо требований Министерства обороны США, эта технологияможет быть развернута при реагировании на стихийные бедствия, для подачи электроэнергии в удаленные районы.

А также для попытки обезуглероживания производства электроэнергии. Чтобы сделать реактор переносным, BWXT проектирует все компоненты, включая активную зону реактора и компоненты его системы управления, в транспортных контейнерах длиной 20 футов (6 м), соответствующих стандарту ISO.

На месте система ядерного реактора будет собрана всего за 72 часа, а привезти оборудование можно как по земле, так и по воздуху / Фото: interestingengineering

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Это поможет упростить транспортировку по воздуху, автомобильным, железнодорожным или морским транспортом. На месте система будет собрана всего за 72 часа. Реактор и топливо будут доставлены на площадку отдельно.

После сборки и заправки установка будет тщательно протестирована, чтобы определить, сможет ли она надежно производить электроэнергию для автономных операций. Ожидается, что система будет работать в течение трех лет, все это время генерируемая ею мощность будет тестироваться на банках нагрузки,.

Это сделают для того, чтобы имитировать рабочие нагрузки, при которых она будет работать в реальных сценариях. После этого реактор будет разобран и снова собран, чтобы продемонстрировать его портативность.

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Вся атомная отрасль признает, что усовершенствованные реакторы — это важный шаг вперед для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии и выполнения требований по значительному сокращению выбросов углерода, — сказал Джо Миллер, президент BWXT. – Мы в восторге от этой конкурсной заявки после многих лет напряженной работы нашей команды дизайнеров и инженеров.

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