СО2 под колпаком: ловить углекислый газ и хранить в батарее будут в Италии

Energy Dome планирует решить проблему с глобальным потеплением: первая в мире углекислотная батарея, в которой будут хранить и перерабатывать СО2, появится на Сардинии

Ловить углекислый газ из атмосферы и хранить в батарее будут в Италии / Фото: interestingengineering

Стартап Energy Dome планирует "ловить" углекислый газ из атмосферы и сберегать его в специальной огромной батарее. Такая технология также будет использоваться для экономии энергоресурсов, поскольку на 50% дешевле, чем батареи на литиевой основе.

Реклама

Также мы писали, почему новый луноход R1 похож на мифическое животное. Многие страны прилагают усилия по ограничению своих выбросов углерода в атмосферу, но существует также необходимость улавливать углекислый газ, который в настоящее время уже высвободился и вредит экологии. Ведь именно СО2 играет ключевую роль в нагревании планеты, что ведет к глобальному потеплению.

Разработчики планируют хранить газ в виде конденсата, его можно хранить в жидком состоянии и при комнатной температуре. Также данная технология экологична, работает только на воде и стали. В то время как другие такие технологии используют кобальт и литий.

СО2 можно хранить в жидком состоянии в такой батарее и использовать для выработки энергии / Фото: interestingengineering

Реклама

Чтобы "превратить" СО2 в электроэнергию, жидкий углекислый газ с помощью нагревания превращается в обычный, а затем по специальной турбине подается в установку для выработки электроэнергии. Весь процесс представляет собой замкнутую систему, в которой углекислый газ не выбрасывается в атмосферу. Компания планирует запустить батарею уже к 2023 году.

Также читайте, Apple представила "фишки" новой iOS 16.