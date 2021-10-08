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Глобального сбоя мало: Facebook остановил запуск новых продуктов на фоне скандала

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 октября, 13:42
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Facebook отложил выпуск новых продуктов на фоне сообщений СМИ и слушаний в Конгрессе после скандального заявления бывшей работницы компании Фрэнсис Хауген
Facebook следит за пользователями
Facebook следит за пользователями / Фото: REUTERS

Руководители компании также приостановили работу над существующими продуктами. Об этом сообщил The Wall Street Journal, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

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В то же время более десятка человек изучают, как Facebook может подвергаться критике и хотят убедиться, что продукты компании не оказывают негативного влияния на детей. Ранее подобное обвинение звучало в адрес Instagram.

Работники Facebook не могут попасть в здание компании
Работники Facebook не могут попасть в здание компании / Фото: REUTERS

Напомним, что Фрэнсис Хауген несколько лет работала в компании и за это время скопировала ряд внутренних документов компании, а после увольнения передала документы властям и прессе и выступила перед американским сенатом.

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Она утверждает, что стремление заработать подталкивает соцсеть продвигать посты с противоречивым содержанием, провоцирующим злость и вражду.

Накануне Facebook пережил самый масштабный сбой в своей истории. Тем не менее, Facebook выжил. Все подробности самого масштабного сбоя соцсети.

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Facebookсоцсети
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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