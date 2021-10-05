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Глобальная проблема Facebook: все подробности самого масштабного сбоя соцсети

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 октября, 06:26
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Люди со всего мира были вынуждены регистрироваться в других соцсетях
Социальная сеть не работала несколько часов/Коллаж: Сегодня
Социальная сеть не работала несколько часов/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 4 октября, произошел масштабный сбой в работе соцсети Facebook. Проблема распространилась на сервисы, которыми пользуются люди со всего мира.

Убытки для Марка Цукерберга

Руководитель компании Facebook за вечер, когда произошел сбой, потерял 6,6 млрд долларов. В списке миллиардеров Forbes он опустился на 6 место.

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Причина сбоя

По информации американского журналиста Брайана Кербса, сбой произошел из-за обновления протокола динамической маршрутизации (BGP). Он отметил, что обновление запретило удаленным пользователям отменить изменения, а люди с физическим доступом не имели сетевого или логического доступа. Поэтому работа была заблокирована с обоих концов.

Попытки решить проблему

Сотрудники компании пытались попасть в офис Facebook, чтобы решить проблему, из-за которой произошел сбой. Однако у них этого не получилось. При входе в работников не срабатывала электронная карта, которая является ключом.

Что делали пользователи

Люди, которые пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, начали массово переходить на другие соцсети и мессенджеры. Это, в свою очередь, привело к замедлению работы крупных сервисов, в том числе Twitter, Telegram и YouTube.

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Реакция Эдварда Сноудена

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден отреагировал на глобальный сбой социальных сетей в мире. По его словам, таким образом мир может стать более здоровым всего за один день.

"Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым", — отметил Сноуден.

Восстановление работы

В Украине соцсети заработали около часа ночи 5 октября. Они не работали более 6 часов. В свои учетные записи можно войти как через телефон, так и компьютер.

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Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

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