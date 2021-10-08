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Глобального збою мало: Facebook зупинив запуск нових продуктів на тлі скандалу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 жовтня, 13:42
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Facebook відклав випуск нових продуктів на тлі повідомлень ЗМІ і слухань в Конгресі після скандальної заяви колишньої працівниці компанії Френсіс Хауген
Facebook стежить за користувачами
Facebook стежить за користувачами / Фото: REUTERS

Керівники компанії також призупинили роботу над існуючими продуктами. Про це повідомив The Wall Street Journal, посилаючись на джерело, знайоме з ситуацією.

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У той же час більше десятка люднй вивчають, як Facebook може піддаватися критиці і хочуть переконатися, що продукти компанії не мають негативного впливу на дітей. Раніше подібне звинувачення звучало на адресу Instagram.

Працівники Facebook не можуть потрапити в будівлю компанії
Працівники Facebook не можуть потрапити в будівлю компанії / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що Френсіс Хауген кілька років працювала в компанії і за цей час скопіювала ряд внутрішніх документів компанії, а після звільнення передала документи владі і пресі і виступила перед американським сенатом.

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Вона стверджує, що прагнення заробити підштовхує соцмережу просувати пости з суперечливим змістом, що провокує агресію і ворожнечу.

Напередодні Facebook пережив наймасштабніший збій у своїй історії. Проте, Facebook вижив. Всі подробиці самого масштабного збою соцмережі.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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