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Подавился и выплюнул камень: марсоход провел уникальную операцию

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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25 января, 13:09
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Марсоход Perseverance наконец-то избавился от камня, которые блокировали его устройство для отбора проб с Красной планеты с конца декабря
Perseverance избавился от застрявшей породы
Perseverance избавился от застрявшей породы / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Процедура оказалась уникальной, но, при этом, довольно простой. Она заключалась в том, чтобы направить бур с забитой пробиркой на землю и вращать его на высокой скорости, пока камни не выпадут.

NASA даже удалось запечатлеть момент, когда марсоход выплюнул гальку. На видео в Twitter видно, как вращается сверло марсохода, а затем на землю падает кусок камня.

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Процедура очистки происходила в два этапа: первая часть застрявшего образца была удалена 15 января, а остальная часть вышла после некоторых дополнительных усилий в четверг 20 января.

Что делает Perseverance на Марсе

Марсоход изучает Красную планету и доставит самые интересные породы на Землю примерно через десять лет, если не случится форс-мажора.

Perseverance, что переводится с английского как "настойчивость", является главным элементом мисс NASA "Марс-2020" стоимостью 2,7 миллиарда долларов, пишет Wikipedia.

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Марсоход Perseverance. Фото: Wikipedia

Perseverance смоделирован по образцу своего предшественника марсохода Curiosity (только немного тяжелее), который приземлился на Красной планете в августе 2012 года и продолжает работать по сей день.

Наш герой приземлился на Марс 18 февраля 2021 года. Его местом дислокации стал 45-километровый Кратер Джезеро.

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