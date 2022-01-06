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Космический монстр: нейтронная звезда вспыхнула в небе, как миллиард солнц

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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6 января, 17:35
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Плотная магнитная звезда вспыхнула и выбросила столько же энергии, сколько миллиард солнц – и произошло это за доли секунды
Ученые зафиксировали ярчайшую вспышку нейтронной звезды
Ученые зафиксировали ярчайшую вспышку нейтронной звезды / Фото: Wikipedia

Исследователям удалось поймать одну из этих вспышек так называемого магнетара и рассчитать колебания яркостиво время его извержения.

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Ученые обнаружили, что далекая нейтронная звезда высвободила столько энергии, сколько наше Солнце производит за 100 тысяч лет всего за 0,16 секунды, пишет Scientific American.

Вспышка, которую изучили ученые, получила название GRB2001415. Магнетар расположен в галактике Скульптор – спиральной галактике примерно в 13 млн световых лет от Земли.

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Он является "настоящим космическим монстром", заявляют авторы исследования. Вспышку обнаружил искусственный интеллект в конвейере ASIM.

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Авторы исследования потратили более года на анализ двух секунд сбора данных, разделив событие на четыре фазы. Это самая далекая вспышка магнетара, обнаруженная на сегодняшний день.

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СПРАВКА.Магнетар представляет собой нейтронную звезду с исключительно сильным магнитным полем. Последняя образуется, когда массивная звезда коллапсирует в конце своей жизни.

Интересно, что нейтронная звезда имеет массу примерно от 1,3 до 2,5 солнечных, заключенных в небольшую сферу диаметром всего 20 километров.

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Вещество внутри такого объекта – настолько плотное, что кубик размером с сахарный весит более 1 млрд тонн, а гравитация так сильна, что зефир мог бы ударить по поверхности силой 1000 водородных бомб.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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