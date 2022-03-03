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Россия взяла в заложники британские спутники в ответ на разрыв контракта

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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3 марта, 16:38
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Запуск партии спутников OneWeb на ракете носитель "Союз-2.1б", который должен был состояться 5 марта из космодрома Байконур, отменен по решению руководства компании
OneWeb отказалась сотрудничать с Россией
OneWeb отказалась сотрудничать с Россией / Фото: Twitter

Такое решение было принято после того, как Россия потребовала от британской стороны гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях и не будут переданы военным ведомствам.

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Также Роскосмос потребовал, чтобы правительство Великобритании, которому принадлежит 42% акций компании OneWeb вышло из числа акционеров.

Естественно, британцы решили не идти на поводу у агрессора и сворачивают сотрудничество с Россией.

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Правда, сделать это будет не так уж легко. В России уже призывают арестовать спутники и "изучить их начинку". По-простому – своровать технологии другой страны. В заложниках России остаются 36 спутников.

Александр Трикиша
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