Черная дыра посреди Европы: как сейчас выглядит Украина со спутника

С начала военных действий по всей территории Украины введен комендантский час, а жители населенных пунктов боятся включать свет по вечерам, чтобы не привлечь внимание оккупантов

Украина ночью превращается в черную дыру / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате этого каждый вечер Украина превращается в настоящую черную дыру посреди Европы. Спутниковые снимки показывают разницу, как светилась наша страна до вторжения России и сейчас.

Реклама

Еще две недели назад мы могли наслаждаться красивым видом ночной Украины, пролетая на самолете, а сегодня вместо городов – выжженная земля.

Ранее спутник заснял бесконечную колонну российской техники, которая уже частично или полностью уничтожена.

Читайте также: