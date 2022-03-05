Бесконечная колонна: спутник заснял передвижения российской армии в сторону Киева

Спутник сделал серию фотографий еще 28 февраля, а теперь их превратили в 3D-видео.
Учитывая, что за это время украинская армия плодотворно уничтожала врага по всем направлениям, надеемся, что большинство этой техники уже не существует.
На утро 5 марта украинские военные уничтожили более 10 тысяч личного состава армии РФ, 269 танков, 945 боевых бронированных машин, более 600 единиц другой техники, 39 самолетов, 40 вертолетов.
Далее по теме
Читайте также:
- Возле Чернигова сбит еще один вражеский самолет: видео
- Ракетой точно в цель! ВСУ сбили очередной вертолет оккупантов – видео
- Зеленский: Мы наносим оккупантам такие потери, которых они и в страшном сне не видели
- Украинцы заставили российских военных бежать из центра Херсона
- "На*уй домой!" В Мелитополе люди заставили отступать стреляющих оккупантов (видео)