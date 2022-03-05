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Бесконечная колонна: спутник заснял передвижения российской армии в сторону Киева

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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5 марта, 13:12
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Спутник американской компании Maxar Technologies заснял огромную колонну оккупационных российских войск, которая движется в сторону Киева
Российскую армию увидели из космоса
Российскую армию увидели из космоса / Фото: Twitter

Спутник сделал серию фотографий еще 28 февраля, а теперь их превратили в 3D-видео.

Учитывая, что за это время украинская армия плодотворно уничтожала врага по всем направлениям, надеемся, что большинство этой техники уже не существует.

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На утро 5 марта украинские военные уничтожили более 10 тысяч личного состава армии РФ, 269 танков, 945 боевых бронированных машин, более 600 единиц другой техники, 39 самолетов, 40 вертолетов.

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Александр Трикиша Бесконечная колонна: спутник заснял передвижения российской армии в сторону Киева Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
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Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

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