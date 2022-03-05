Бесконечная колонна: спутник заснял передвижения российской армии в сторону Киева

Спутник американской компании Maxar Technologies заснял огромную колонну оккупационных российских войск, которая движется в сторону Киева

Российскую армию увидели из космоса / Фото: Twitter

Спутник сделал серию фотографий еще 28 февраля, а теперь их превратили в 3D-видео.

Учитывая, что за это время украинская армия плодотворно уничтожала врага по всем направлениям, надеемся, что большинство этой техники уже не существует.

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На утро 5 марта украинские военные уничтожили более 10 тысяч личного состава армии РФ, 269 танков, 945 боевых бронированных машин, более 600 единиц другой техники, 39 самолетов, 40 вертолетов.

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