Берегись, Samsung! Xiaomi станет лидером рынка смартфонов в течение трех лет

Xiaomi намерен стать лидером на мировом рынке смартфонов в течение следующих трех лет! О грандиозных планах компании заявил генеральный директор Лэй Цзюнь

Xiaomi планирует выйти в лидеры в следующие три года / Фото: REUTERS

Для выполнения поставленной цели у компании есть все факторы – недавно Xiaomi впервые обошла Samsung и на время стала лучшим брендом смартфонов в мире. Кстати, смартфоны Xiaomi входят в ТОП-10 лучших камерофонов.

Согласно данным Counterpoint Research, Xiaomi удалось обогнать Samsung по объему отгруженных устройств в июне 2021 года, пишет mysmartprice.

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Xiaomi Mi 11i / Фото: www.mi.com

Факторами его роста можно назвать падение Huawei с доминирующего положения, которой было суждено обогнать Samsung, но запрет на торговлю в США и наложенные на компанию санкции привели к тому, что она существенно потеряла свои позиции в мире.

А у Samsung из-за последствий COVID-19 во Вьетнаме возникли проблемы с поставками, поэтому компания не смогла выполнить достаточный объем поставок своих устройств в июне.

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Лей Цзюнь стремится к тому, чтобы компания вышла в лидеры в течение следующих трех лет на постоянной основе. Ожидается, что ее недавний ребрендинг с Mi на Xiaomi также поможет ей увеличить свое проникновение на западные рынки.