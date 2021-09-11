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ТОП-10 лучших камерофонов: лучше всех снимает смартфон, еще не вышедший на рынок

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 сентября, 18:30
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Мобильная сьемка уже давно вышла за пределы обычного развлечения. Именитые фотографы все чаще прибегают к сьемкам на смартфон. А какой же из них может похвастаться лучшей камерой?
Huawei P50 Pro возглавляет рейтинг лучших камерофонов
Huawei P50 Pro возглавляет рейтинг лучших камерофонов

В ближайшую среду Apple представит новый iPhone 13, а через месяц пройдет презентация главного флагмана Huawei P50 Pro. Уже сейчас смартфон от китайцев считается лучшим камерофоном в мире.

Рейтинг лучших камер в смартфонах составило авторитетное издание dxomark. Интересно, что в первой десятке присутствует сразу четыре модели Huawei.

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Отметим, что не все модели представлены на украинском рынке, а тот же Huawei P50 Pro даже еще не представлен для мирового рынка и продается только в Китае.

ТОП-10 лучших камерофонов в 2021 году:

Huawei P50 Pro – 144 балла
Цена: 922 доллара (24 тысячи грн)

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Xiaomi Mi 11 Ultra – 143
Цена: 1200 долларов (32 тысячи грн)

Huawei Mate 40 Pro+ – 139
Цена: 1363 доллара (36 тысяч грн)

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Huawei Mate 40 Pro – 136
Цена: 1199 долларов (32 тысячи грн)

Asus Smartphone for Snapdragon Insiders – 133
Цена: 1499 долларов (40 тысяч грн)

Xiaomi Mi 10 Ultra - 133
Цена: 803 доллара (21 тысяча грн)

Huawei P40 Pro – 132
Цена: 1099 долларов (29 тысяч грн)

Oppo Find X3 Pro – 131
Цена: 1149 долларов (30 тысяч грн)

Vivo X50 Pro+ – 131
Цена: 767 долларов (20 тысяч грн)

Apple iPhone 12 Pro Max – 130
Цена: 1099 долларов (29 тысяч грн)

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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