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Поплатился за Крым: российского космонавта не пустили в США

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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22 января, 18:11
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США отказали в выдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу. Он должен был проходить подготовку в космическом центре имени Линдона Джонсона перед полетом на Международную космическую станцию
Николай Чуб не получил визу в США
Николай Чуб не получил визу в США / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Об отказе в выдаче визы сообщил ТАСС с формулировкой "без объяснения причин" со стороны США.

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"А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", – возмущался в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В то же время, по информации издания Alpha Centauri, причиной отказа в выдаче визы могло послужить посещение Чубом Крыма в 2017-м и 2018-м годах, о котором американской стороне напомнили некие небезразличные граждане Украины.

Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован в сентябре 2022 года, и в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован весной 2023-го.

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Отметим, что российские космонавты регулярно проходят подготовку в США для знакомства с американским сегментом МКС. В то же время астронавты из других стран тренируются в России в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Ранее мы писали, что российский модуль "Звезда" могут навсегда изолировать. NASA и "Роскосмос" работают над устранением утечки воздуха в модуле "Звезда" на МКС, но в худшем случае его могут изолировать на постоянной основе.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
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