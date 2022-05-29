Термінатор відпочиває: еластичний робот-краб легко проходить крізь вушко голки

Крихітний, всього 0,5 мм робот-краб керується лазерами – його хочуть використовувати у мікрохірургії чи ремонті техніки. Цей малюк працює, як дитяча книжка-розкладачка

Еластичний робот-краб легко проходить крізь вушко голки і працює від лазера

Інженери розробили найменшого у світі крокуючого робота з дистанційним керуванням, що імітує міні-краба. Цей малюк ходить боком без будь-яких дротів, гідравліки, електрики або інших стандартних механічних компонентів.

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Також ми писали, що "Мрія" повернеться. найбільший у світі вантажний український літак відбудують наново. Роботизовані краби, ширина яких становить лише одну п'ятдесяту дюйми (0,5 міліметра), також можуть згинатися, звиватися, повертатися і навіть стрибати.

Зазвичай крокуючі роботи мають механічну конструкцію з безліччю рухомих частин, що живляться від джерела електрики. можна керувати з допомогою лазерів.

Крихітний, всього 0,5 мм робот у вигляді краба керується лазерами

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Роботи, схожі на ракоподібні, виготовлені з еластичного сплаву "піни з пам'яттю", який трансформується у свою тривимірну форму, як дитяча книжка-розкладачка: двомірний контур сплаву у формі краба прикріплений до розтягнутої гумової підкладки в передній частині робота.

Коли підкладка розслабляється і площа поверхні зменшується, матеріал виштовхується нагору, приймаючи бажану тривимірну форму краба. Коли 3D-сплав нагрівається лазером, він намагається повернутись до своєї початкової плоскої 2D-форми. Однак, перш ніж метал зможе повністю вирівнятися, він швидко остигає і знову набуває форми тривимірного краба .

Міні-краби можуть бути помічниками хірурга для очищення закупорених артерій

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Саме ця швидка зміна форми і надає роботі рух. Крім того, що ці маленькі машини виглядають чарівно, вони можуть виконувати корисну роботу.

Можна уявити собі мікророботів як агентів для ремонту або складання невеликих структур, – коментують розробники робота з Північно-Західного університету Іллінойсу, – Або як помічників хірурга для очищення закупорених артерій, зупинки внутрішньої кровотечі або видалення ракових пухлин – і все це за допомогою мінімальних процедур. .

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