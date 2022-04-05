США випробували гіперзвукову ракету, але мовчали, щоб не злити Росію

США успішно випробували гіперзвукову ракету в середині березня, але тримали це в секреті, щоб уникнути напруження ескалації у відносинах з Росією.
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Джерело CNN розповів, що гіперзвукову авіаційну ракету (HAWC) було запущено з бомбардувальника B-52 під час першого успішного випробування версії системи Lockheed Martin.
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Прискорювальний двигун розігнав ракету до високої швидкості, після чого у справу вступив повітряно-реактивний двигун і розганяв її до гіперзвукової швидкості 5 Маха та вище.
Подробиць випробування джерело не повідомило, лише розповівши, що ракета пролетіла на висоті понад 20 км та подолала понад 480 км. Але навіть на нижній межі гіперзвукового діапазону – близько 6115 км/год – політ на 480 км займає менше 5 хвилин.
Випробування відбулося за кілька днів після того, як Росія заявила, що застосувала власну гіперзвукову ракету "Кинджал" під час війни в Україні, обстрілявши склад боєприпасів в Івано-Франківську.
Ракета "Кинджал" – це просто версія російської балістичної ракети малої дальності "Іскандер" повітряного базування. Іншими словами, це варіант усталеної технології, а не революція у гіперзвуковій зброї.
У США була випробувана ракета набагато складніша у технологічному плані. Ракета HAWC також не має боєголовки, натомість покладаючись на кінетичну енергію для ураження мети.