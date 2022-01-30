Росія готує санкції для Youtube за блокування пропагандистського каналу

Відеохостинг Youtube заблокував німецьку версію Russia Today RT Deutsch. У Росії готують санкції у відповідь

В Росії образилися на Youtube / Фото: Колаж: Сьогодні

У вересні YouTube видалив два канали RT DE без відновлення за порушення правил спільноти, але в грудні Росія створила новий канал.

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Він не пропрацював і доби – першого ж дня мовлення YouTube відправив новий канал у бан.

Пояснення просте: Якщо канал видалено, власник каналу не може використовувати, володіти або створювати інші канали YouTube.

Ось такі фейкові відео виходять на російському каналі:

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У Росії ж не збираються миритися з діями Youtube і готують заходи у відповідь, повідомляє kommersant.ru.

У списку перерахованих заходів, які російська влада може вжити у зв'язку з блокуванням телеканалу RT DE у Німеччині:

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