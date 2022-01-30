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Росія готує санкції для Youtube за блокування пропагандистського каналу

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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30 січня, 11:59
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Відеохостинг Youtube заблокував німецьку версію Russia Today RT Deutsch. У Росії готують санкції у відповідь
В Росії образилися на Youtube
В Росії образилися на Youtube / Фото: Колаж: Сьогодні

У вересні YouTube видалив два канали RT DE без відновлення за порушення правил спільноти, але в грудні Росія створила новий канал.

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Він не пропрацював і доби – першого ж дня мовлення YouTube відправив новий канал у бан.

Пояснення просте: Якщо канал видалено, власник каналу не може використовувати, володіти або створювати інші канали YouTube.

Ось такі фейкові відео виходять на російському каналі:

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У Росії ж не збираються миритися з діями Youtube і готують заходи у відповідь, повідомляє kommersant.ru.

У списку перерахованих заходів, які російська влада може вжити у зв'язку з блокуванням телеканалу RT DE у Німеччині:

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  • обмеження розміщення реклами німецьких компаній у російських онлайн-ЗМІ
  • жорсткі штрафні санкції щодо платформи YouTube
  • позбавлення DW Deutsch та DW-TV ліцензій на мовлення на території РФ

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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