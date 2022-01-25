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Привет, Скайнет: Meta создала суперкомпьютер для своей "матрицы"

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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25 января, 20:45
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Meta построила новый суперкомпьютер с искусственным интеллектом, который, по заверению компании, станет самым быстрым в мире
Суперкомпьютер для метавселенной будет создавать другие ИИ
Суперкомпьютер для метавселенной будет создавать другие ИИ / Фото: Facebook

Правда, строительство и выпуск AI Research SuperCluster еще не завершены – они запланированы на середину 2022 года.

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RSC поможет компании создавать более совершенные модели искусственного интеллекта, которые могут учиться на триллионах примеров и работать на сотнях языков, пишет Reuters.

Фото Meta

Все эти подсистемы вместе будут анализировать текст, изображения и видео, чтобы определить, был ли контент вреден, пишет также основатель Facebook Марк Цукерберг.

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Это исследование поможет обеспечить безопасность людей при использовании сервисов компаниие сейчас и в будущей метавселенной, говорят в Meta.

RSC в настоящее время является одним из самых быстрых работающих суперкомпьютеров с искусственным интеллектом.

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Компания сотрудничала с командами из Nvidia Corp (NVDA.O), Pure Storage Inc (PSTG.N) и Penguin Computing Inc для его создания.

Что такое метавселенная

  • Ранее мы уже писали о том, Facebook официально изменил свое название на Meta ради развития метавселенной.
  • Ее можно сравнить с преемником Интернета, при котором физический и цифровой миры смешиваются с помощью компьютерных аватаров. Чем-то это напоминает The Sims.
  • Жизнь аватаров в метавселенной – это также и погружение в виртуальную реальность с тактильными, звуковыми и другими ощущениями аватаров. Meta, например, создаст цифровые копии людей для загрузки их туда, а люди с помощью гаджетов смогут "провалиться" вслед за аватарами.
  • Благодаря метавселенной стали доступны виртуальные дни рождения, свадьбы и другие цифровые события, кроме того, мировые бренды делают там виртуальные товары – например, Nike обещают обуть аватаров в свои кроссовки.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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