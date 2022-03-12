Китай відмовився постачати Росії запчастини для санкційних літаків

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін глумливо заявляв, що США літатиме в космос на мітлах. Але, здається, пересісти на мітли доведеться саме росіянам

Росії ніде брати запчастини для авіалайнерів / Фото: REUTERS

Із початком вторгнення до України Boeing наклав санкції на Росію. Компанія припинила постачання необхідних запчастин російським авіакомпаніям.

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Водночас 26 лютого ЄС оголосив про санкції проти Росії. Зокрема, було заборонено продавати літаки та деталі до них фізичним та юридичним особам у Росії та для використання в Росії.

Росія вирішила обійти заборону за допомогою Китаю, але китайці зненацька відмовилися постачати запчастини для авіалайнерів. Тепер Росія намагатиметься знайти постачальників серед компаній із Туреччини чи Індії, пише Reuters.

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Зазначимо, що понад 500 літаків російських авіакомпаній перебувають у лізингу іноземних компаній. Багато з них вимагали повернути повітряні судна, але в Росії відмовилися щось робити. Є можливість, що авіалайнери можуть бути заарештовані, якщо приземляться в країнах ЄС.

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