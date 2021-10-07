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Цукербергу закрили рот після глобального збою Facebook

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 жовтня, 23:56
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Відоме видання TIME прикрасило обкладинку свого нового номера портретом власника Facebook Марка Цукерберга з закритим ротом діалоговим вікном з двома варіантами: "видалити Facebook" і "скасувати"
Марку Цукербергу заклеїли рот після скандалу з Facebook
Марку Цукербергу заклеїли рот після скандалу з Facebook / Фото: Time

Обкладинка вийшла після наймасштабнішого збою в історії мережі, коли Facebook не працював близько шести годин, змусивши панікувати користувачів і бізнесменів по всьому світу. Раніше ми писали, чому соцмережі так важливі для всього бізнесу.

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Проте, обкладинка присвячена не збою, а іншому скандалу, який накатив на соцмережу останнім часом. Колишня співробітниця компанії Френсіс Хауген звинуватила Facebook в розпалюванні ненависті між людьми.

Френсіс Хауген. Фото: Reuters

Вона стверджувала, що прагнення заробити підштовхує соцмережу просувати пости з суперечливим змістом, що провокує агресію і ворожнечу.

Хауген скопіювала ряд внутрішніх документів компанії, а після звільнення передала документи владі і пресі і виступила перед американським сенатом.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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