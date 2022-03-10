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СЬОГОДНІ Техно

Людина слова: Ілон Маск надіслав нову партію Starlink в Україну

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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10 березня, 10:15
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В Україну прибула друга партія обладнання для супутникового Інтернету Starlink. Техніку Україні надав американський мільярдер Ілон Маск
Ілон Маск прислав нову партію обладнання Starlink
Ілон Маск прислав нову партію обладнання Starlink / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що ця партія набагато більша, ніж попередня.

Читайте також: Інтернет не для всіх: як в Україні працює Starlink Ілона Маска

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"Сьогодні 14-й день ганебної військової агресії Росії. Україна та всі українці мужньо тримаються як єдина родина.

Але в такі скрутні часи ми потребуємо додаткового натхнення, щоб залишатися стійкими та сильними. Війна робить неможливе можливим як у негативному, так і в позитивному сенсі.

І особисто мене надихає, що така людина, як Ілон Маск, дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну.

Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці", – написав Федоров у Telegram.

Як працює Starlink

Наземна станція – тарілка – встановлюється на відкритому повітрі, бажано на даху чи іншому місці, щоб сторонні предмети не заважали сигналу. Були випадки, коли навіть листя дерев переривало сигнал.

Далі тарілка за допомогою кабелю, що входить до комплекту, підключається до Wi-Fi роутера. Потім вам потрібно встановити програму на смартфон і завершити встановлення системи. Все це триває близько 20 хвилин.

Олександр Трикіша
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