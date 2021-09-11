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Xiaomi заблокировала свои смартфоны в аннексированном Крыму

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
11 сентября, 15:14
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Под блокировку попадают оккупированный Крым, Куба, Иран, Сирия, Северная Корея и Судан
Xiaomi начала блокировать смартфоны в регионах, где запрещена их продажа. Коллаж: "Сегодня"
Xiaomi начала блокировать смартфоны в регионах, где запрещена их продажа. Коллаж: "Сегодня"

Компания Xiaomi начала удаленно блокировать работу своих смартфонов в регионах, куда запрещен экспорт гаджетов: в оккупированном Крыму, на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее и Судане.

Об этом сообщил сайт Хda-developers.

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Пользователи, которые столкнулись с ограничениями, сообщают, что устройства выводят на экран сообщение:

"Политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на территории, где вы попытались его активировать. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую к продавцу",– говорится в сообщении.

Заблокированный телефон Xiaomi
Заблокированный телефон Xiaomi

Стоит отметить, что в "Условиях использования Xiaomi указано, что покупателям запрещается экспортировать смартфоны в определенные регионы. Однако компания не указывает, что будет блокировать устройства в случае нарушения этого правила.

"Запрещенные страны и территории включают в себя Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и регион Крыма. Если клиент планирует экспортировать продукцию, приобретенную у продавца в другую страну, клиент должен получить необходимые экспортные лицензии (или другие официальные разрешения)",– говорится на сайте Xiaomi.

Xiaomi отказывается от бренда Mi

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Основанная в 2010 году китайская корпорация Xiaomi, занимавшая третье место в мире и Китае по объему производства смартфонов, решила отказаться от бренда Mi.

"Начиная с третьего квартала 2021 года серия продуктов Xiaomi Mi будет переименована в Xiaomi. Это изменение объединит наше глобальное присутствие бренда и сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов", – заявили в компании.

Совсем недавно Xiaomi выпустила новый флагман Mix 4 и заявила, что в дальнейшем продукты компании будут называться как производитель – Xiaomi.

Бренд Mi уходит

Бренд Mi появился на рынке 10 лет назад вместе с первым смартфоном китайской компании. Как рассказал один из основателей компании Xiaomi Лэй Цзюнь, Mi расшифровывается, как "Mobile Internet" и "Mission Impossible".

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Под брендом Mi выпускались:

  • смартфоны;
  • умные часы;
  • ноутбуки;
  • электросамокаты;
  • бытовая техника.

К слову, во втором квартале 2021 года китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp обогнал Apple Inc и впервые стал вторым в мире производителем смартфонов.

Так же напомним, что Vivo создает первый в мире смартфон с камерой-дроном.

Артем Гавриленко
Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги

В медиа с 2019 года. Пишу о бизнесе и финансах. Имею два высших образования по специальностям: экономика и управление предприятием, интеллектуальное программирование. Родился в Киевской области, в 1998 году переехал жить в Киев. Люблю японскую кухню, спорт и хорошие книги. Живу в центре и мечтаю слетать на космическую орбитальную станцию.

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