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Вот это "поддержка" – в сети разгорелся скандал: ЭС обогатил Россию на 79,4 млрд за время войны с Украиной

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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14 июня, 08:36
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ЕС был опозорен, пишут таблоиды: поскольку Россия заработала 79,4 миллиарда фунтов стерлингов за первые 100 дней войны на Украине от продажи нефти и газа Евросоюзу
Россия заработала 79,4 млрд фунтов стерлингов на экспорте энергоносителей с начала ее нападения на Украину
Россия заработала 79,4 млрд фунтов стерлингов на экспорте энергоносителей с начала ее нападения на Украину

Согласно новому отчету, ЕС был опозорен, поскольку Россия заработала 79,4 миллиарда фунтов стерлингов за первые 100 дней войны в Украине от продажи нефти и газа.

Также мы писали, что армия США заявила, что уже через 2 года у них будет портативный ядерный реактор. Новость появилась по мере того, как глобальная зависимость от ископаемого топлива все еще сохраняется. Поскольку отрасли промышленности выходят из-под последствий глобальной пандемии Covid.

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Поскольку Россия является основным поставщиком энергоносителей в ЕС, цифры, хотя и ниже, чем в предыдущие годы, но все еще высоки. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), на ЕС приходилось более 60% экспорта российского топлива.

Россия воспользовалась потребностью в глобальной энергии за счет продажи нефти и газа, способствуя финансированию своей продолжающейся войны в Украине. Несмотря на глобальные усилия по применению карательных санкций против Москвы, ЕС не хотел полностью прекращать поставки российских энергоресурсов, хотя с началом войны их количество сократилось.

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В глобальном масштабе нам необходимо ускорить развертывание экологически чистой энергии, чтобы заменить импорт ископаемого топлива и снизить высокие цены на топливо, которые увеличивают доходы России, – заявила ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

В итоге ЕС обязался еще больше снизить зависимость от российских энергоносителей к концу текущего года. Евросоюзу были предложены альтернативные источники газа, и Иран, и Катар предложили поставлять газ в Европу.

ЕС обязался еще больше снизить зависимость от российских энергоносителей к концу текущего года
ЕС обязался еще больше снизить зависимость от российских энергоносителей к концу текущего года / Фото: news.eizvestia.com

Однако ни одна из стран не имеет налаженной логистической инфраструктуры в ЕС. Это делает поставки дорогостоящими и отстает от уже установленных российских трубопроводов. Соединенные Штаты также предложили поставлять СПГ в Европу, а суда будут доставлять его в Великобританию и ЕС.

Также мы писали, что NASA потеряло два спутника – ракета взорвалась на старте.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Первая помощь. Еще одно приложение по оказанию первой медицинской помощи, предоставленное Национальным обществом Красного Креста

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В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

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Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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