Вау, земляне – до ученых спустя полвека дошло, откуда инопланетяне подали нам сигнал

Ученые определили источник известной предполагаемой трансляции пришельцев, обнаруженной почти полвека назад. Так, на связь выходили инопланетяне созвездия Стрельца

До ученых спустя полвека дошло, откуда инопланетяне подали нам сигнал / Фото: istockphoto.com, livescience.com

Ученіе определили, откуда мог исходить инопланетный загадочный "Wow" сигнал, который ненадолго прозвучал в радиотелескопе еще в 1977 году. Из звезды, расположенной на расстоянии 1800 световых лет в созвездии Стрельца.

Пока ученые расшифровывали сигнал, в Конгрессе США впервые за 50 лет показали видео с НЛО.

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Сигнал Wow! считается лучшим радиосигналом-кандидатом SETI, который мы уловили с помощью наших телескопов, — сказал Альберто Кабальеро, астроном-любитель.

По данным NASA, SETI, или поиск внеземного разума, — это область, которая прослушивает возможные сообщения от потусторонних технологических существ с середины 20-го века. С тех пор исследователи неоднократно искали последующие наблюдения, происходящие из одного и того же места, но, согласно истории Американского астрономического общества, они оказались пустыми.

Кто знает, может действительно в созвездии Стрельца есть внеземной разум / Фото: freepik.com

Хотя живые организмы могут существовать в самых разных средах вокруг звезд, совершенно не похожих на наши, астроном решил сосредоточиться на солнцеподобных звездах, потому что "мы ищем жизнь такой, какой мы ее знаем". Учитывая его результаты, он считает, что "может быть хорошей идеей поискать на звездах пригодные для жизни планеты и даже цивилизации".

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Получается, исследователи возможно точно определили источник известной предполагаемой трансляции пришельцев, обнаруженной почти полвека назад. Кто знает, может действительно в созвездии Стрельца есть внеземной разум.

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