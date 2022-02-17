Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

В глубинах океана обнаружили детеныша уникальной акулы-призрака

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 17:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Исследователи обнаружили исключительно редкую, только что вылупившуюся "акулу-призрак" недалеко от Южного острова Новой Зеландии
Уникальную акулу-призрака случайно нашли в океане
Уникальную акулу-призрака случайно нашли в океане

Полупрозрачный, желеобразный и увенчанный парой гигантских черных глаз на заостренной голове детеныш похож на пришельца.

Читайте также: Пять глаз и хобот: ученые нашли остатки существа из фантастического романа

Реклама

Вероятно, он принадлежит к одному из более чем 50 известных видов акул-призраков, также известных как химеры, которые живут в глубоких водах по всему миру, пишет Live Science.

По данным Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA), это не совсем акулы, но химеры тесно связаны как с акулами, так и со скатами.

Реклама

Фактически, они являются рыбами со скелетами, состоящими из хрящей, а не из костей. Эмбрионы акул-призраков развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне.

Там эмбрионы питаются желтком, пока не придет время вылупиться. Учитывая их небольшой размер и глубокую среду обитания, детеныши акул-призраков встречаются крайне редко.

Реклама

Эта остроносая синяя химера была найдена недалеко от вершины подводной горы Дэвидсон возле побережья Центральной Калифорнии, на глубине около 1640 метров.

Исследователи проведут генетические тесты детеныша, чтобы попытаться выяснить, к какому виду акулы-призрака он принадлежит. Затем ученые могут сравнить его со взрослой особью того же вида.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова В глубинах океана обнаружили детеныша уникальной акулы-призрака Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 17 февраля Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно – история дня за минуту Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
17 февраля. Джордано Бруно. В этот день 422 года назад в Риме по приговору инквизиции сожгли на костре выдающегося мыслителя эпохи Возрождения...
История дня - за минуту
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41947.55

Binance Coin (BNB)

413.24

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

122.99

Theta (THETA)

3.64

Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять