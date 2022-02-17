В глубинах океана обнаружили детеныша уникальной акулы-призрака

Исследователи обнаружили исключительно редкую, только что вылупившуюся "акулу-призрак" недалеко от Южного острова Новой Зеландии

Уникальную акулу-призрака случайно нашли в океане

Полупрозрачный, желеобразный и увенчанный парой гигантских черных глаз на заостренной голове детеныш похож на пришельца.

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Вероятно, он принадлежит к одному из более чем 50 известных видов акул-призраков, также известных как химеры, которые живут в глубоких водах по всему миру, пишет Live Science.

По данным Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA), это не совсем акулы, но химеры тесно связаны как с акулами, так и со скатами.

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Фактически, они являются рыбами со скелетами, состоящими из хрящей, а не из костей. Эмбрионы акул-призраков развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне.

Там эмбрионы питаются желтком, пока не придет время вылупиться. Учитывая их небольшой размер и глубокую среду обитания, детеныши акул-призраков встречаются крайне редко.

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Эта остроносая синяя химера была найдена недалеко от вершины подводной горы Дэвидсон возле побережья Центральной Калифорнии, на глубине около 1640 метров.

Исследователи проведут генетические тесты детеныша, чтобы попытаться выяснить, к какому виду акулы-призрака он принадлежит. Затем ученые могут сравнить его со взрослой особью того же вида.

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