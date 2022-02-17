В глубинах океана обнаружили детеныша уникальной акулы-призрака

Полупрозрачный, желеобразный и увенчанный парой гигантских черных глаз на заостренной голове детеныш похож на пришельца.
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Вероятно, он принадлежит к одному из более чем 50 известных видов акул-призраков, также известных как химеры, которые живут в глубоких водах по всему миру, пишет Live Science.
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По данным Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA), это не совсем акулы, но химеры тесно связаны как с акулами, так и со скатами.
Фактически, они являются рыбами со скелетами, состоящими из хрящей, а не из костей. Эмбрионы акул-призраков развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне.
Там эмбрионы питаются желтком, пока не придет время вылупиться. Учитывая их небольшой размер и глубокую среду обитания, детеныши акул-призраков встречаются крайне редко.
Эта остроносая синяя химера была найдена недалеко от вершины подводной горы Дэвидсон возле побережья Центральной Калифорнии, на глубине около 1640 метров.
Исследователи проведут генетические тесты детеныша, чтобы попытаться выяснить, к какому виду акулы-призрака он принадлежит. Затем ученые могут сравнить его со взрослой особью того же вида.
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