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Ученые поражены: живые роботы научились размножаться

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
30 ноября, 16:35
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Созданные из стволовых клеток ксеноботы применили кинетитическую репликацию, не свойственную животным и растениям
Ксеноботы стали размножаться не так, как растения и животные
Ксеноботы стали размножаться не так, как растения и животные

Ксеноботы, первые в мире живые роботы из стволовых клеток африканских когтистых лягушек, научились размножаться новым для живых существ способом.

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Ученые, стоящие за открытием, обнаружили новую форму биологического воспроизводства у ксеноботов, созданных в 2020 году, пишет The Science Times.

Эти органические роботы шириной менее 1 мм выглядят как крошечные капли, которые могут двигаться, самоисцеляться и работать в группах. Но теперь они еще и размножаются.

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Со-ведущий автор и директор Центра открытий Аллена в Университете Тафтса Майкл Левин говорит, что команда была поражена своим открытием.

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Джош Бонгард, ведущий автор исследования, объясняет, что эти роботы не созданы из металла или керамики.

Ксенобот – это организм, созданный из генетически немодифицированных клеток лягушки. И робот он просто потому, что предназначен для копирования действий и процессов людей.

Для размножения ксеноботы использовали кинетическую репликацию, которая происходит только на молекулярном уровне, но ранее не наблюдалась в масштабе целых клеток или организмов.

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В будущем сочетание молекулярной биологии и искусственного интеллекта может решить множество задач, но пока практического применения у живых роботов нет.

Напомним, ранее ученые потребовали защитить Землю от инопланетных паразитов.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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