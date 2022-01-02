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Спиральная галактика в созвездии Девы: лучшее фото телескопа Хаббл в 2021 году

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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2 января, 15:48
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Фото спиральной галактики NGC 5037 было признано лучшим, сделанным телескопом Хаббл в 2021 году. За него отдали голоса более 40 процентов из 15 тысяч проголосовавших
Лучшее фото телескопа Хаббл в 2021 году
Лучшее фото телескопа Хаббл в 2021 году / Фото: NASA

Голосование за лучшее фото из космоса проходило на странице телескопа в Twitter. Всего на выбор было представлено четыре фото.

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Пламенная туманность:

Внешние планеты:

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Галактики:

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Галактика NGC 5037:

А вам какое фото понравилось больше?

Спиральная галактика NGC 5037 в созвездии Девы была впервые задокументированная Уильямом Гершелем в 1785 году. Она находится примерно в 150 миллионах световых лет от Земли.

Кстати, сделать фото стало возможным благодаря широкоугольной камеры 3 Хаббла (WFC3). Она была установлена на телескоп астронавтами в 2009 году во время обслуживания 4-й миссии. Это была последняя миссия по обслуживанию телескопа.

WFC3 – очень универсальная камера, так как она может улавливать ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный свет, тем самым предоставляя обширную информацию об объектах, которые она наблюдает, сообщает NASA.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня Больше статей автора
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