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Сон оказался мощнейшим лекарством: какие болезни он может вылечить

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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27 января, 17:56
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Сон может быть одним из самых мощных лекарств для мозга, выяснили ученые, исследуя фазы глубокого сна и циклы сновидений как здоровых, так заболевших людей
Болезни мозга решили лечить с помощью правильного сна
Болезни мозга решили лечить с помощью правильного сна / Фото: Pixabay

Среди наиболее активных областей исследования сна – нарушения работы головного мозга, в которых играют роль бессонница и другие аномальные режимы сна.

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Например, одними из основных нейродегенеративных состояний являются болезни Паркинсона и Альцгеймера, и на них критично влияет режим сна, пишет Medical Express.

В недалеком будущем эти болезни можно будет победить, как надеются ученые, путем улучшения и восстановления глубокой фазы сна.

СОН КАК СПАСЕНИЕ

Изменения медленного сна коррелируют с симптомами и прогрессированием вышеназванных двух болезней.

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Медленный, или глубокий сон (такой, который фиксируют ваши умные браслеты) – это самая успокаивающая стадия сна, когда, как считается, происходит пересборка памяти, будто при перезагрузке компьютера.

Восстановление здорового глубокого сна может ограничить накопление токсического белка в мозге и замедлить развитие болезней, выяснили медики.

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По их мнению, это могут быть не только Паркинсона и Альцгеймера, но, какие еще недуги сможет лечить сон, только предстоит выяснить.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО СНЕ

Все большее число ученых подчеркивают, что сон – мощное лекарство, и его силу еще предстоит изучить в полной мере.

Исследования установили, что сон необходим для здорового мозга – он улучшает концентрацию и настроение, и в течение четырех стадий цикла сна тело перезагружается.

В это время укрепляются иммунные силы, высвобождаются гормоны, восстанавливаются клетки. Артериальное давление поднимается и падает, улучшая работу сердечно-сосудистой системы.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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