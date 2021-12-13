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Специальный спальный мешок спасет глаза астронавтов

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
13 декабря, 13:16
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Инженеры разработали высокотехнологичный спальный мешок, который поможет предотвратить проблемы со зрением у космонавтов
Для астронавтов на МКС разработали космические спальники
Для астронавтов на МКС разработали космические спальники

Спальный мешок во время сна астронавта будет перераспределит жидкость из головы к ногам, противодействуя нарастающему давлению.

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Профессор Бенджамин Левин из Техасского университета и его коллеги надеются проверить эту гипотезу во время реальных полетов на МКС в самое ближайшее время, пишет BBC.

Перераспределение жидкости не даст ей накапливаться в мозгу и оказывать давление на глазное яблоко.

Астронавты получат суперспальник для спасения глаз
Астронавты получат суперспальник для спасения глаз / Фото: UTSouthwestern Medical Center

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Провести эксперимент помогли выжившие после рака: у добровольцев были порты в головах для доставки химиотерапевтических препаратов, и ученые смогли измерять давление в их мозгу.

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Одновременно с этим параболические полеты имитировали для пациентов невесомость на нескольких секунд.

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Ранее NASA задокументировало проблемы со зрением у более чем половины астронавтов, проработавших не менее шести месяцев на Международной космической станции.

Напомним, ранее ученый выдвинул новые теории о том, как Марс остался без воды на поверхности планеты.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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