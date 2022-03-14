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СЕГОДНЯ Техно

Санкции работают: из популярных браузеров удаляют российский поисковик "Яндекс"

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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14 марта, 16:55
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Из настроек популярного браузера Mozilla Firefox убрали возможность выбрать российский поисковик "Яндекс". Санкции в действии!
Яндекс удалили из браузера Mozilla Firefox
Яндекс удалили из браузера Mozilla Firefox / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия дорого расплачивается за вторжение в Украину. После ухода сотен компаний с российского рынка очередь дошла и до поисковика.

"Яндекс" исчез из навигационного бара браузера, более того, его нельзя выбрать в настройках. Но самое главное – его заменили на ненавидимый россиянами американский Google. Вот же удар по российским амбициям!

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Напомним, что в Украине "Яндекс" находится под санкциями еще с 2017 года. Вместе с ним были заблокированы сервисы, принадлежащие Mail.ru Group: социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис Mail.ru и другие.

Сегодня в полночь в России окончательно заблокировали Instagram. Известные российские блогеры потеряли миллионы подписчиков и такие же заработки. Статистика первого дня после закрытия Instagram в РФ.

Также мы писали, что Россию покинул еще один техногигант – Asus закрывает бизнес и эвакуирует сотрудников.

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