Закрывает бизнес и эвакуирует сотрудников: Россию покинул еще один техногигант

Один из лидеров рынка компьютерной и мобильной техники Asus объявил об уходе из России. Компания не только сворачивает бизнес, но и думает об эвакуации своих сотрудников из РФ

Asus уходит из Росси / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российское вторжение в Украину дорого обходится Путину. Международные компании пачками покидают рынок РФ.

"Тайвань поддерживает другие демократии и принял меры против России. Наша первоначальная реакция на ситуацию вокруг Украины заключается в скорейшей эвакуации российского бизнеса и персонала. Компания будет в целом заботиться о своей репутации, – цитирует заявление Asus Интерфакс.

За последние недели Россию покинули сотни западных компаний. Самые крупные из них – Apple, Microsoft, Google, Amazon и Nvidia. Список ежедневно расширяется.

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В свою очередь, Россия вводит собственные санкции против компаний, кто нарушает их политику. Роскомнадзор уже заблокировал Facebook, Twitter, а с полуночи 14 марта в стране перестал работать Instagram.