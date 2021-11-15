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Покажите его Кличко: китайский "монстр" строит мосты за несколько дней

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 ноября, 22:36
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В Киеве скоро будут отмечать 20-летие с момента начала стройки Подольско-Воскресенского моста, а в Китае его бы закончили за несколько дней. Все благодаря гигантской революционной строительной машине
Такая машина может построить мост всего за несколько дней
Такая машина может построить мост всего за несколько дней

Машина SLJ900/32, известная как "Железный монстр", стала шагом вперед в строительстве мостов. Она не только ускоряют процессы строительства, но и приводят к экономии затрат и ресурсов.

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Этот монстр может поднимать, переносить и устанавливать сборные участки мостов со скоростью 5 км/ч без траты времени на сборку.

Длина машины составляет около 91 метра, а вес – 580 тонн! Впрочем, это идет только в плюс мостам, ведь при их разработке архитекторами закладывается дополнительный ресурс, чтобы они выдержали такую нагрузку.

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Впрочем, есть у этой машины и существенный минус. Срок ее эксплуатации ограничивается всего четырьмя годами. Согласно технологической документации, "Железный монстр" выдерживает прокладку от 700 до 1000 мостовых пролетов – это примерно четыре года работы, пишет interestingengineering.com.

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Одним из реальных примеров творения SLJ900/32 является проект самого длинного в мире стального арочного моста с железной дорогой и железнодорожным мостом.

Мост "Цзиньшацзян Чэнгуй". Фото: HighestBridges.com

До постройки моста "Цзиньшацзян Чэнгуй" путешествие между провинциями Сычуань и Гуйчжоу в Китае занимало 12 часов, но теперь время в пути сократилось до трех часов.

Учитывая проблемы с мостами в Киеве, такая машина очень бы понадобилась в столице Украины, да и не только.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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