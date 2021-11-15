Покажите его Кличко: китайский "монстр" строит мосты за несколько дней

В Киеве скоро будут отмечать 20-летие с момента начала стройки Подольско-Воскресенского моста, а в Китае его бы закончили за несколько дней. Все благодаря гигантской революционной строительной машине

Такая машина может построить мост всего за несколько дней

Машина SLJ900/32, известная как "Железный монстр", стала шагом вперед в строительстве мостов. Она не только ускоряют процессы строительства, но и приводят к экономии затрат и ресурсов.

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Этот монстр может поднимать, переносить и устанавливать сборные участки мостов со скоростью 5 км/ч без траты времени на сборку.

Длина машины составляет около 91 метра, а вес – 580 тонн! Впрочем, это идет только в плюс мостам, ведь при их разработке архитекторами закладывается дополнительный ресурс, чтобы они выдержали такую нагрузку.

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Впрочем, есть у этой машины и существенный минус. Срок ее эксплуатации ограничивается всего четырьмя годами. Согласно технологической документации, "Железный монстр" выдерживает прокладку от 700 до 1000 мостовых пролетов – это примерно четыре года работы, пишет interestingengineering.com.

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Одним из реальных примеров творения SLJ900/32 является проект самого длинного в мире стального арочного моста с железной дорогой и железнодорожным мостом.

Мост "Цзиньшацзян Чэнгуй". Фото: HighestBridges.com

До постройки моста "Цзиньшацзян Чэнгуй" путешествие между провинциями Сычуань и Гуйчжоу в Китае занимало 12 часов, но теперь время в пути сократилось до трех часов.

Учитывая проблемы с мостами в Киеве, такая машина очень бы понадобилась в столице Украины, да и не только.