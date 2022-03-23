Разработчик токена приобрел биткоинов на 3 миллиарда долларов

Известный разработчик токена LUNA компания Terraform Labs приобрела биткоины на сумму 3 миллиарда долларов

Разработчик токенов приобрел биткоинов на три миллиарда / Фото: REUTERS

Основатель Terraform Labs До Квон сообщил, что планирует обеспечить свой новый стейблкоин TerraUSD (UST) не только токеном Terra, но и биткоином.

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"Я не уточнял точные цифры, потому что мы обычно проводим внебиржевые транзакции, но текущая крупная покупка монет соответствует примерно 3 миллиардам долларов, и мы будем продолжать в том же духе", – рассказал он энтузиасту биткоина Уди Вертхаймеру.

На фоне этой информации курс биткоина подскочил до 43 361 доллара, но затем откатился до 42 578 долларов.

Три миллиарда долларов соответствует примерно 69 850 биткоинам. До Квон уточнил, что большую часть компания еще не купила.

Тем не менее, если Terra таки провернет сделку – это сделает компанию одним из крупнейших держателей биткоинов, которого превосходит лишь компания MicroStrategy с ее 125 051 BTC, пишет hashtelegraph.com.

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