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Разработчик токена приобрел биткоинов на 3 миллиарда долларов

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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23 марта, 19:23
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Известный разработчик токена LUNA компания Terraform Labs приобрела биткоины на сумму 3 миллиарда долларов
Разработчик токенов приобрел биткоинов на три миллиарда
Разработчик токенов приобрел биткоинов на три миллиарда / Фото: REUTERS

Основатель Terraform Labs До Квон сообщил, что планирует обеспечить свой новый стейблкоин TerraUSD (UST) не только токеном Terra, но и биткоином.

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"Я не уточнял точные цифры, потому что мы обычно проводим внебиржевые транзакции, но текущая крупная покупка монет соответствует примерно 3 миллиардам долларов, и мы будем продолжать в том же духе", – рассказал он энтузиасту биткоина Уди Вертхаймеру.

На фоне этой информации курс биткоина подскочил до 43 361 доллара, но затем откатился до 42 578 долларов.

Три миллиарда долларов соответствует примерно 69 850 биткоинам. До Квон уточнил, что большую часть компания еще не купила.

Тем не менее, если Terra таки провернет сделку – это сделает компанию одним из крупнейших держателей биткоинов, которого превосходит лишь компания MicroStrategy с ее 125 051 BTC, пишет hashtelegraph.com.

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Ранее мы писали, что в Украине запустили сайт для сбора криптовалюты на помощь армии. Министерство цифровой трансформации запустило вебсайт для сбора криптовалюты для поддержки Украины в борьбе с российским оккупантом.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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