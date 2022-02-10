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В США судят россиянина за кражу криптовалюты на 4,5 миллиарда долларов

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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10 февраля, 14:21
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В США задержали супружескую пару по подозрению в заговоре с целью отмывания 4,5 миллиарда долларов в украденной криптовалюте. Среди подозреваемых – выходец из России
Лихтенштейн и Морган украли 119 тысяч биткойнов
Лихтенштейн и Морган украли 119 тысяч биткойнов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Обвинение касается криптовалюты, которая была украдена во время взлома биржи виртуальной валюты Bitfinex в 2016 году.

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Задержанные – 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя жена Хизер Морган. У мужчины есть гражданство России и США.

Обвинение утверждает, что Лихтенштейн и Морган украли с платформы Bitfinex 119 754 биткойнов и перевели их на цифровой кошелек, принадлежащий Лихтенштейну.

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Около 25 тысяч биткойнов была переведена из кошелька посредством сложного процесса отмывания денег, остальные хранились в кошельке, сообщает justice.gov.

На данный момент правоохранительные органы изъяли у подозреваемых 94 тысячи биткойнов на сумму более 3,6 миллиарда долларов.

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Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за который предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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