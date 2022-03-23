Розробник токена придбав біткоїнів на 3 мільярди доларів

Відомий розробник токена LUNA компанія Terraform Labs придбала біткоїни на суму 3 мільярди доларів

Розробник токенів придбав біткоїнів на три мільярди / Фото: REUTERS

Засновник Terraform Labs До Квон повідомив, що планує забезпечити свій новий стейблкоін TerraUSD (UST) не тільки токеном Terra, а й біткоіном.

Читайте також: У США судять росіянина за крадіжку криптовалюти на 4,5 мільярда доларів

Реклама

"Я не уточнював точні цифри, тому що ми зазвичай проводимо позабіржові транзакції, але поточна велика покупка монет відповідає приблизно 3 мільярдам доларів, і ми продовжуватимемо в тому ж дусі", – розповів він ентузіасту біткоїна Уді Вертхаймеру.

На тлі цієї інформації курс біткоїну підскочив до 43 361 долара, але потім відкотився до 42 578 доларів.

Три мільярди доларів відповідає приблизно 69 850 біткоїнам. До Квон уточнив, що більшу частину компанія ще не купила.

Тим не менш, якщо Terra таки проверне угоду – це зробить компанію одним з найбільших власників біткоїнів, якого перевершує лише компанія MicroStrategy з її 125051 BTC, пише hashtelegraph.com.

Реклама

Раніше ми писали, що в Україні запустили сайт для збирання криптовалюти на допомогу армії. Міністерство цифрової трансформації запустило веб-сайт для збору криптовалюти для підтримки України у боротьбі з російським окупантом.