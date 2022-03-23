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Розробник токена придбав біткоїнів на 3 мільярди доларів

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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23 березня, 19:23
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Відомий розробник токена LUNA компанія Terraform Labs придбала біткоїни на суму 3 мільярди доларів
Розробник токенів придбав біткоїнів на три мільярди
Розробник токенів придбав біткоїнів на три мільярди / Фото: REUTERS

Засновник Terraform Labs До Квон повідомив, що планує забезпечити свій новий стейблкоін TerraUSD (UST) не тільки токеном Terra, а й біткоіном.

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"Я не уточнював точні цифри, тому що ми зазвичай проводимо позабіржові транзакції, але поточна велика покупка монет відповідає приблизно 3 мільярдам доларів, і ми продовжуватимемо в тому ж дусі", – розповів він ентузіасту біткоїна Уді Вертхаймеру.

На тлі цієї інформації курс біткоїну підскочив до 43 361 долара, але потім відкотився до 42 578 доларів.

Три мільярди доларів відповідає приблизно 69 850 біткоїнам. До Квон уточнив, що більшу частину компанія ще не купила.

Тим не менш, якщо Terra таки проверне угоду – це зробить компанію одним з найбільших власників біткоїнів, якого перевершує лише компанія MicroStrategy з її 125051 BTC, пише hashtelegraph.com.

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Раніше ми писали, що в Україні запустили сайт для збирання криптовалюти на допомогу армії. Міністерство цифрової трансформації запустило веб-сайт для збору криптовалюти для підтримки України у боротьбі з російським окупантом.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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