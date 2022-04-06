Пропавшие конспекты Чарльза Дарвина таинственным образом вернулись спустя 20 лет

На протяжении двух десятилетий библиотекари тщетно пытались найти пропавшие блокноты в архиве

Неизвестный вернул блокноты Дарвина спустя 20 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Библиотека Кембриджского университета в Великобритании содержит огромный архив знаменитого ученого Чарльза Дарвина, в котором есть пара небольших блокнотов, известных как блокноты "Древо жизни".

Они пропали без вести более двух десятилетий назад, но анонимный человек вернул их в библиотеку в марте – завернутых в пластик и помещенных в розовый подарочный пакет.

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Блокноты получили свое прозвище от нарисованного Дарвином в 1837 году наброска его концепции Древа Жизни, на которой ветвистое дерево изображено как метафора его идей относительно эволюции. Иллюстрация одновременно проста и революционна.

Книги пропали после того, как в 2000 году их убрали из охраняемой комнаты, чтобы их можно было сфотографировать для фотопроекта. Однако плановая проверка в начале 2001 года показала, что блокноты исчезли, сообщает cnet.com.

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Сначала библиотекари думали, что тетради просто потерялись где-то в архиве, но многолетние поиски ничего не дали. Новый поиск в 2020 году по 189 ящикам Дарвиновского архива также не дал результатов.

В 2020 году библиотека выступила с публичным призывом вернуть тетради, что, похоже, принесло свои плоды.

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Кстати, ранее мы писали, что теорию Дарвина объявили ошибкой: ученые предложили новую версию эволюции.