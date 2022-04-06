Зниклі конспекти Чарльза Дарвіна таємниче повернулися через 20 років

Протягом двох десятиліть бібліотекарі марно намагалися знайти блокноти в архіві

Невідомий повернув блокноти Дарвіна через 20 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Бібліотека Кембриджського університету у Великій Британії містить величезний архів знаменитого вченого Чарльза Дарвіна, в якому є пара невеликих блокнотів, відомих як блокноти "Дерево життя".

Вони зникли безвісти більше двох десятиліть тому, але анонімна людина повернула їх до бібліотеки в березні – загорнутих у пластик та поміщених у рожевий подарунковий пакет.

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Блокноти отримали своє прізвисько від намальованого Дарвіном у 1837 році нарису його концепції Древа Життя, на якій гіллясте дерево зображене як метафора його ідей щодо еволюції. Ілюстрація одночасно проста та революційна.

Книги зникли після того, як у 2000 році їх прибрали з кімнати, щоб їх можна було сфотографувати для фотопроекту. Проте планова перевірка на початку 2001 року показала, що блокноти зникли, пише cnet.com.

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Спочатку бібліотекарі думали, що зошити просто загубилися в архіві, але багаторічні пошуки нічого не дали. Новий пошук у 2020 році за 189 ящиками Дарвінівського архіву також не дав результатів.

У 2020 році бібліотека виступила з публічним закликом повернути зошити, що, схоже, дало свої плоди.

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До речі, раніше ми писали, що теорію Дарвіна оголосили помилкою: учені запропонували нову версію еволюції.